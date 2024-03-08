半導體產業向來被視為高科技男性主導領域，但隨著科技女力崛起，SEMI國際半導體產業協會於8日國際婦女節，特別舉辦「勇於發聲：深化融合，引領創新」座談會，匯聚政府、學界及產業中的女性領袖，共同倡導推動半導體領域性別多元共融。

座談會邀請國科會楊佳玲副執行秘書、英飛凌協理田沛灝、ASM台灣徐玉珍資深處長、應用材料羅淑貞資深人資長、戴爾科技李郁清總監及英特爾李佩霙幕僚長等六位女性主管擔任與談人。她們分享自身在男性主導產業中求學及打拼的歷程，勉勵女性勇於突破框架、發揮創新潛力。

政府部門持續制定相關政策，國科會楊副秘書表示，已將性別平權列入近期科技願景規劃，未來將透過各項具體作為推動。學界方面，台大楊佳玲教授則認為，應破除大眾對女性不適合理工領域的刻板印象，鼓勵更多女學生投身科技產業。

企業內部亦採取積極作為，ASM台灣成立「女性倡議網絡」員工資源團體，凝聚女性向心力。英飛凌提供友善制度及多元共融培訓，讓女性員工能掌握工作家庭平衡。英特爾則透過「RISE」策略，期許女員工成為推動者，提高影響力。應用材料透過「女性專業發展網絡」，聚焦支持身心成長。戴爾科技訂有性別目標，到2030年領導職位女性比例達40％，並設有「職業重啟計畫」協助女性重返職場。

除企業自身制定相關政策外，SEMI協會扮演產官學平台角色，透過SEMI University等行動計畫，與各界攜手合作，廣納優秀人才，並創造優渥環境，鼓勵女性勇於發聲、展現自我、引領半導體產業持續創新。

SEMI資深總監蘇貞萍表示，身為科技領域先驅，半導體業應為他產業樹立多元共融典範。透過座談會等活動，匯集優秀女力的經驗與建議，期能建立「多元、平等、共融」的友善環境，讓女性在產業發展路上持續發光發熱。