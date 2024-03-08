有基之彈。近期AI和資通股表現佳，背後有出口數據加持撐腰。財政部7日發布2月出口統計，受惠AI商機，資通產品2月出口值85.08億美元，創歷年同月最高水準，進而帶動2月出口總值達314.3億美元，年增率1.3％寫下連四紅。
財政部表示，今年前兩月資通出口穩居「領航地位」，同時寫下三項紀錄，包括出口值179.3億美元、成長速度1倍、出口占比26.1％，都創下統計以來同期最高水準，資通出口表現可說獨占枝頭。
財政部預測3月出口值可能落在383億美元至397億美元，年增9％～13％；首季出口年增則望落在9.5％～10.9％。
至於電子零組件，財政部分析，由於各地市場復甦步調不一，前兩月出口仍年減1.5％，可能要等終端需求更廣泛回溫 ，才能為出口帶來更大張力，目前預估電子組件出口最晚可於6月回復成長。
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