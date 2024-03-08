台玻（1802）8日公布，2024年2月營收為23.16億元，年減24.64％。累計今年前二個月營收為62.57億元，年增9.13％。
2月主要受到春節年假影響，多數企業當月營收表現因基期因素有大幅滑落。此前在1月份，台玻營收39.41億元，按年大增48.16％。
台玻此前表示，去年在大陸市場因經濟、政策的不確定影響，需求表現疲乏，不過後續有刺激政策，認為區域市場需求有望提高。市場分析，今年整體可能要等到中旬玻璃外銷訂單比較有機會回暖，但長期來看玻璃纖維銷售要到明後年才回暖。
據大陸產業人士表示，2月主要受到春節因素，下游廠商開工進度緩慢恢復。而截至3月8日，市場需求與投交意願不高，當地玻璃現貨價格震盪下滑。
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