監視器底座暨軸承廠信錦（1582）公布去年度財報，全年獲利重返成長創近三年新高紀錄，每股稅後純益達5.12元，年增70.7％，董事會決議配發4.11元現金股利，隱含現金殖利率逾5％。
信錦表示，公司憑藉良好的營運基礎及健全的財務體質，逐漸擺脫2022年產業庫存調整及總體環境動盪的影響，2023年營運表現逐漸回溫，董事會通過配發4.11元現金股利，高於去年的3元，以8日收盤價80.2元計算，隱含現金殖利率達5.1％。
信錦2023年合併營業收入為87.7億，雖然上半年受到產業庫存調整影響，但隨著步入旺季，出貨量回溫，加上產品組合改善以及成本控制效益顯現，2023年毛利率為22.1％，年增5.6個百分點，營業利益率為8.9％，年增5.4個百分點，歸屬於母公司的稅後純益約為6.4億元，年增73％，每股稅後純益5.12元，為近三年新高紀錄。
根據研調機構調查指出，2024年PC產業在人工智慧整合、個人電腦換機週期等因素推動下，產業有望在2024年迎來小幅成長回溫。展望未來營運，信錦企業將透過持續的創新研發來提高競爭力，以因應市場的快速變化，並持續整合集團資源，布局新產品應用與客戶範疇，擴大業務觸角有助集團轉型，推升長期營運動能，同時優化生產據點的效率，以創造永續穩健的成長。
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