華航（2610）今（8）日公告2023年財報，合併營收1,848.17億元、年增22.62％，創新高，其中客運收入破千億元，全年客運收入達1,157.23億元、年增354.14％；整體全年淨利68.19億元，每股稅後純益（EPS）1.13元，相較2022年每股盈餘0.48元，成長0.65元，創近10年次高。

受惠於後疫情時代，2023年旅運需求大幅成長，華航積極拓展航網，佈署客運航點及加密重點航線班次，挹注客運破千億元表現；貨運市場需求雖較前一年降溫，華航透過客貨運航網整合及新航點開發，推升全年整體營收刷新高。

華航今年第一季全線訂位平均載客率約8成，3月訂位持續增加中，東北亞航線延續去年第四季熱度穩定成長，平均訂位率逾85％，長程部分北美地區、獨家布拉格航線也都有逾8成，整體穩步上揚。

同時，華航持續擴充機隊運能，A321neo今年將交機5架，並引進A350租機；看好春季國人赴海外旅遊強勁需求，瞄準區域航線復飛、增班多個航點，包括3月31日起桃園-福岡增為每周19班，桃園-名古屋增為每周14班，桃園-廣島 4／30 增為每周5班，桃園-鹿兒島於5／7起復飛每周2個班次。

華航也積極布局高雄航線，飛航高雄-大阪、高雄-東京、高雄-沖繩航班服務，4月19日起高雄-東京更增加為每周10班。華航每週共計提供超過150班日本航線服務，以密集班次滿足賞櫻季節出國潮。

貨運部分，華航持續引進777F貨機，預計今年10架全數交機，運力提升有助營運成長動能。華航將重點布局貨運主流的AI高科技、能源控制、半導體、消費電子、電動車、網通事業等大廠出貨動態，瞄準跨境電商市場商機，並積極爭取臨時高價包機需求，也密切關注紅海危機的轉單效應發展，持續提升裝載率及精進收益管理，以達收入最大化為目標。