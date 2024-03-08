半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）2月合併營收達5.09億元，年增9.21％，創歷年同期新高。累計今年1至2月合併營收13.7億元，大幅年增47.57％，同步改寫歷年同期新高水準。

朋億＊表示，主要受惠兩岸半導體相關客戶訂單拉貨需求暢旺，帶動旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務等持續銷售成長，尤其中國地區訂單認列隨著半導體客戶新廠擴建、增設產能計劃加速推進，不畏適逢農曆年節假期影響，助力2月中國地區銷售大幅增加，帶動2月合併營收締造歷年同期新高成績。

展望今年第一季，朋億＊表示，仍將全力拓展中國、台灣、東南亞等區域業務版圖，以及整體業務資源整合綜效，挹注朋億＊良好市場競爭條件，此外，公司仍精進技術研發能力，針對不同產業各種創新技術、系統控制、施作工法與設備改良，同時亦積極開拓製程領域濕製程設備、以及綠色永續整合服務等業務接單，以期進一步墊高朋億＊整體在手訂單規模，並創造未來營運更上層樓。

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