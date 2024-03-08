射頻暨測試廠耀登科技（3138）公布2月合併營收為1.09億元，年減3.28％，主因適逢農曆春節假期，導致工作天數短少，影響2月營收表現，預估3月動能將明顯回升。

耀登表示，天線業務在美系客戶日前宣布隨著人工智慧（AI）技術的發展，將推出新系列AI電腦，以搶佔市場先機，身為射頻天線模組供應商的耀登，樂觀看待AI PC的未來發展將迎來新一波的世代換機，出貨量逐季增加，帶動整體天線業績持續向上攀爬。至於代理設備業務仍因交期時程差異所致維持先蹲後跳姿態。

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