台灣光罩（2338）8日公布2月合併營收為5.2億元，月減23％、年減4％；累計前兩月的合併營收達12.11億元，較去年同期成長19％。

台灣光罩指出，受農曆年假工作天數減少，使得2月合併營收呈現短暫下滑；公司透露，現階段光罩成熟製程產能吃緊，高階光罩訂單表現持穩。台灣光罩董事會也通過購置高階光罩設備的採購計畫，目標在明年將光罩製程推進至28nm。

除了專注於擴充高階光罩產能外，現有多個高階光罩正與各家半導體晶圓廠送樣認證中，公司預估，在未來幾個季度內將看到營收和獲利表現逐步向上之趨勢。

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