證交所今（8）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過台新投信申請的「NYSE FactSet日本半導體指數（NYSE FactSet Japan Semiconductor Index）」資格認可。

證交所表示，依送件資料顯示，「NYSE FactSet日本半導體指數」由ICE Data Indices, LLC編製及維護。

「NYSE FactSet日本半導體指數」以日本東京證券交易所掛牌交易公司為母體，經市值及流動性篩選後，以FactSet RBICS產業分類挑選出半導體相關產業成分股，再以來自半導體相關產業之營收比重篩選成分股組成指數，成分股共計50檔。

證交所表示，目前上市ETF總計153檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。