開發金控8日公布2月自結財務數據，開發金控2月自結稅後獲利為新台幣28.05億元，今年前二月稅後獲利累計為56.14億元，相較去年同期增長261％，每股盈餘0.34元。

開發金控指出，子公司凱基人壽持續掌握市場脈動實現獲利，2月稅後獲利為14.35億元；今年前二月稅後獲利達30.14億元，與去年同期相比大幅成長。凱基人壽將持續推動高價保單的銷售，並維持營運的穩健。

台股2月新春開紅盤，量增價揚帶動凱基證券旗下經紀、自營及承銷等業務皆有獲利貢獻，凱基證券2月稅後獲利為9.24億元，今年前二月稅後獲利達20.8億元，與去年同期相比成長約67％。

凱基銀行主要業務營運穩健，利息及手續費收入等核心收益持續貢獻獲利，2月稅後獲利為4.71億元，今年前二月稅後獲利達10.12億元。資本市場走揚，帶動中華開發資本投資部位評價增長，2月份稅後獲利為3.73億元，今年前兩月稅後獲利3.83億元。

開發金控表示，將持續專注執行ABCDE核心策略，以維持長期穩健經營發展。

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