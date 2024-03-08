富世達（6805）8日盤中觸及跌停板，終場雖打開跌停板，然富世達應主管機關要求公告1月自結損益，公司自結1月稅後純益7,300萬元，年增16.73倍，每股稅後純益1.07元，2月營收雖年減，惟法人預期，2月營收表現可望為谷底。

據富世達公告，自結1月營收為5.98億元，小創歷史新高紀錄，年增171.32％，稅後純益為7,300萬元，年增1673.3％，單月每股稅後純益為1.07元，符合法人預期。

富世達2月營收雖受工作天數減少干擾，月減15％，達5.09億元，但因客戶需求增加，年增率高達125％。

富世達日前已公布去年度財報，2023年稅後純益6.27億元，年增11.33％，每股稅後純益10.18元，不僅創下獲利新高紀錄，賺逾一個股本的財報成績單也符合外資法人預期。

富世達董事會通過擬配息5.5元，配息率約當54.02％，富世達將於5月31日舉行股東常會。