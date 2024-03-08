富世達（6805）8日盤中觸及跌停板，終場雖打開跌停板，然富世達應主管機關要求公告1月自結損益，公司自結1月稅後純益7,300萬元，年增16.73倍，每股稅後純益1.07元，2月營收雖年減，惟法人預期，2月營收表現可望為谷底。
據富世達公告，自結1月營收為5.98億元，小創歷史新高紀錄，年增171.32％，稅後純益為7,300萬元，年增1673.3％，單月每股稅後純益為1.07元，符合法人預期。
富世達2月營收雖受工作天數減少干擾，月減15％，達5.09億元，但因客戶需求增加，年增率高達125％。
富世達日前已公布去年度財報，2023年稅後純益6.27億元，年增11.33％，每股稅後純益10.18元，不僅創下獲利新高紀錄，賺逾一個股本的財報成績單也符合外資法人預期。
富世達董事會通過擬配息5.5元，配息率約當54.02％，富世達將於5月31日舉行股東常會。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：