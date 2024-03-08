春節旅遊旺季效益及包機、增班貢獻，長榮航空（2618）2月合併營收165.6億元，與去年同期合併營收128.8億元相較，年增28.58％，客運營收119.2億元，年增47.94％，創歷年來同期新高；累計前二月合併營收達341.95億元，年增21.86％，亦創同期新高。

2月適逢農曆春節，長榮航空的短程線的東北亞與東南亞需求最為強勁，日、韓與東南亞熱門旅遊航點如峇里島、宿霧、峴港、曼谷、清邁等平均載客率皆超過9成。

在長榮航空長程線的部份，2月北美航線平均載客率近8成5，歐洲線達9成。針對春節需求增飛的青森、北海道包機以及越南加班機均提供2月份客運營收額外挹注。

此外，因部分亞洲國家產線於農曆春節期間停工，導致節後貨運需求疲弱，貨運2月營收達29.85億元。3月底將再交付1架777貨機，規劃用於強化北美貨運航線，鞏固貨運核心收入並提供市場包機包艙需求，提升市場競爭力擴大市占率。

今年4月交付1架787-10客機，下半年也再陸續交付3架787-9客機。

此外，除今年3月6日復航桃園-愛媛松山航線外，為拓展南台灣市場及整體航網發展，自3月31日起，高雄-福岡增至每周7班，更將於4月12日開航高雄-香港客運定期航班每周7班，並於5月15日起加密至每周14班，提供高雄出發7條航線，每周47班飛航服務。

桃園-西雅圖亦將於6月25日起增至每周10班，整體北美航線將達每周87班，有助於今年營收穩定成長。