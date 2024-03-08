IC設計大廠聯發科8日公布2月合併營收為384.82億元，月減13.52％、年增26.96％；累計前2月合併營收達829.78億元，年增幅仍高達57.47％。法人指出，自去年10月開始，續寫4個月四百億元水準，智慧型手機SoC出貨暫告段落，然而，隨著下半年天璣9400推出、智慧邊緣平台滲透率提升之下，聯發科今年成長可期。
歷經出貨高峰，天璣9300拉貨動能趨緩；不過旗艦級晶片依舊為聯發科打下堅實基礎，預期今年將迎來更多商機，往韓系平板品牌滲透。另外，今年聯發科將持續推出天璣9400系列產品，以台積電3奈米打造，效能將更甚過往。
智慧平台第一季也將呈現季持平，主要受惠庫存修正告終，WiFi7、5G滲透率於今年都將提升，推動物聯網業務之成長。
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