美國總統拜登（Joe Biden）7日晚間於國會殿堂發表任內最後一次國情咨文演說，期間他多次把矛頭對準前總統川普（Donald Trump），雖然沒有指名道姓，但以「我的前任」稱呼、抨擊對方多達13次，《南華早報》暗批，這場演說有如總統競選造勢大會。川普則在社群平台上形容，這可能是「有史以來最憤怒、最沒同情心、最糟糕」的國情咨文演說，是美國的「恥辱」。

新聞周刊、Politico網站報導，隨著拜登發出一連串批評，川普也在自創的「真實社群」平台上做出回敬，內容從移民、經濟談到拜登的演說表現和髮型。

川普說，拜登沒有起身對抗普丁，反而把烏克蘭送給普丁。俄羅斯之所以會入侵烏克蘭，是因為普丁不尊重拜登。

他也指出，拜登讓伊朗變得富有，是造成今天一切中東問題的根源。

至於美國選民關心的移民問題，川普批評，拜登幾乎沒有提到，「他永遠不會解決（移民），也不想解決，」預言美國的犯罪率將上升到前所未見的水平。

川普也批評拜登的髮型和說話方式，稱他整場演講都在「咆哮」；他還警告大家千萬別和拜登握手，因為他「整晚咳個不停！」

部分共和黨成員對川普的看法深表同感，德州的參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，拜登的表現就像是一位憤怒老人，「他整晚都在尖叫，既激進又極端。」黨內歷來最年輕、年僅42歲的女議員布里特（Katie Britt）則列舉通膨、毒品氾濫、非法移民犯罪等議題，砲轟拜登執政無能且「脫離現實」，不了解美國家庭面臨的困境。

根據匯總民調網站FiveThirtyEight，只有39.9%美國選民支持拜登的執政表現，超過55%的人對他持負面觀感。