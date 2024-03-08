中鼎2023年合併營收首次突破千億元、達1,035.27億元，不過由於前幾年承接的一些低毛利率專案收尾入帳，導致去年毛利率、營益率下滑，全年稅後淨利18.91億元，年減20.5％。EPS 2.39元。董事會通過今年擬每股配發2.06元現金股利。

以中鼎8日股價收盤44.7元計，現金殖利率為4.6％。

中鼎指出，今年工程毛利會恢復正常，預期表現一定會比去年好。

至今年1月止，中鼎的在建工程案量金額達3,479億元，是歷史新高；中鼎指出，近年訂單滿手、營收成長無虞。去年毛利率微幅下滑，主要是前幾年承接的低毛利率專案需收尾，相信低毛利案結束後，後續會有好消息。

中鼎評估，未來12個月，全球潛在商機。這包括國內「減煤增氣」能源轉型的ESG節淨能源標案、離岸風能、太陽光電及儲能等。

另外，在水資源工程上，2026年前政府將釋出多座再生水廠新計畫，高科技園區也積極提升再生水替代率、全台擬新增7座海淡廠計畫，這都是中鼎可參與的標案。

其他如，未來三年國內六座廢棄物焚化廠陸續汰舊換新或擴建，以符合較嚴格的污染防治法規標準，朝向高效發電、節能減碳及環境綠美化的目標，也是循環經濟商機的一環。

至於海外市場可參與的潛在商機，中東地區的煉油石化市場、半導體產業及電動車電池產業到美洲市場(美國、墨西哥)設廠的新建工程。中鼎集團都會積極投標參與。

中國大陸綠色低碳投資領域，第十四個五年計畫－石化產業現代化等潛在商機也高達千億元。

在全球ESG、循環經濟等綠色工程案量增加下，中鼎預期，手中的在建工程案量仍可維持在高水位，營收、獲利可望同步成長。