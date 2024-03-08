連鎖茶飲集團聯發國際（2756）受美國市場通膨以及缺工等大環境因素影響，2023年合併營收7.4億元、年減6.4％，全年營業利益仍達1.5億元，業外受匯兌因素干擾，稅後純益1.1億元、年減23,18％；每股稅後純益（EPS）4.6元。董事會通過2023下半年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利2.5元，加計已配發之上半年度現金股利2元，合計全年配發現金股利每股4.5元，配發率達98％，以今日收盤參考價88.8元計算，現金殖利率達5％。

展望後市，「Sharetea歇腳亭」全球店面數已近400家，看好全球手搖飲產業發展空間極大，聯發國際將積極搶攻全球手搖飲市佔率，除持續在美國和香港擴點外，公司亦看好歐洲、中東等地區的發展，鎖定當地主流消費者，深化品牌影響力。聯發國際今年計畫重返台灣手搖飲市場，開立新世代茶飲品牌，將有別於「Sharetea歇腳亭」品牌，創造不同風味、口感的全新茶飲，今年將加速海內外市場布局，營運目標為獲利成長2成以上。

聯發國際指出，「Sharetea歇腳亭」全球門市布局調整帶動毛利率提升，2023年平均毛利率60.27％，較2022年57.10％增加3個百分點，係因為調整「Sharetea歇腳亭」新門市分布，將主要客群瞄準在美國及香港等高毛利消費市場，帶動全年平均毛利率創新高。惟因受到第四季起強勢新台幣影響，以及積極擴大海外市場版圖，人力成本及管銷費用增加，影響營益率及淨利率表現。

聯發國際2023年合約負債（流動）約4,500萬元，目前「Sharetea歇腳亭」美國與香港分別有20家以上及10家以上之新門市待開出，待新門市陸續開出後將逐步認列。公司指出，在全球缺工環境下，海外門市開設進度受缺工問題而放緩，惟公司持續看好美國手搖飲市場的發展空間，且美國門市之物料銷售及單店獲利貢獻高，美國市場的比重增加將有利於拉升公司獲利能力，公司將持續開拓美國、香港等地區的手搖飲市場，與加盟主簽訂加盟合約，待門市開出後將逐步認列。