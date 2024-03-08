行政院食安辦公室今(8)公布「台糖梅花肉片驗出西布特羅」調查結果，排除西布特羅流入豬隻畜養、屠宰分切及販賣階段的風險，台糖今聲明感謝各方協助釐清。至於是否對台中市政府採取法律行動，將會委請顧問律師提出專業法律意見，後續再討論。

台糖重申從未使用瘦肉精飼養豬隻，更不可能使用實驗室用藥「西布特羅」，各方具體檢驗成果，都確認除台中市食藥處的那一包肉外，其他台糖飼料、畜殖場、肉品在均無檢出。

目前同批次回收肉品，台糖說會與台南市衛生局討論後續處理方式，至於非同批次的台糖梅花肉片及其他肉品，已持續在通路銷售。

對於媒體詢問是否要對檢驗的台中市政府採取法律行動，台糖表示，會依照調查結果，委請顧問律師提出專業法律意見後，再後續討論。