內政部發布2月人口統計，2月出生數不及萬人、僅9,663人，死亡數1.7萬人，死亡比出生多了7,799人，已連續38個月生不如死，折合年自然增加率僅千分之-4.2；其中，人口最大城的新北市粗出生率僅千分之3.62，為全國最低。此外，即便疫後復籍潮持續，但仍不敵自然增加率的缺口，使全國總人口連二月續跌至2,341.8萬人。

內政部指出，今年2月出生數為9,663人，約每4.3分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之5.21，年減4.45％、減少450人。2月死亡數為17,462人，平均約每2.4分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之9.41，年減5.64％、減少1,044人。

綜觀全國，僅連江縣1月的出生人數超過死亡人數，但只多出4人，其他縣市則是全盤皆墨。若單以出生率來看，連江縣粗出生率最高為千分之9.9，其次是桃園市千分之6.72；而出生率最低的是人口最大城市新北市，粗出生率僅千分之3.62，而基隆市則是千分之3.63次低。

此外，雖然疫後復籍潮持續，今年2月遷入人口77,802人，高於遷出人數71,783人，社會增加連21月正成長，但情勢已漸緩，遷入比遷出人口多出6,019人，無法抵銷死亡與出生人數差距，使全國總人口自去年12月底約2,342萬人， 連二月降至2,341.8萬人。

近年全台總人口高點落在2019年的2,360萬人，而後連三年下滑，不過，疫後國人陸續返國復籍，也推升2023年全年總人口轉為正成長。但，隨著遷出遷入情形回歸常態，而出生人數未見改善下，社會增加已無法補足自然增加的缺口，2024年已連續二月總人口下滑。

另就整體人口結構來看，少子化、高齡化現象仍嚴峻，截至今年2月底，全國幼年人口（0至14歲）占比僅11.89％；而15至64歲的工作年齡人口也不及七成，約1,629萬人、占69.6％；65歲以上老年人口數則持續增加至433萬人、逼近兩成。

其中，台北市「工作年齡人口」占比最低、且持續減少，15至64歲僅65.5％，而20至49歲的人口，也只有39.23％，是全台唯一在該年齡類別項目占比不及四成的城市。