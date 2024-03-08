詐騙集團常用投資顧問公司、投資公司等名稱混淆民眾視聽，誘騙加入股票投資群組，證交所提供「三撇步」，提醒民眾小心防範。全民瘋股市、台股衝上2萬點，證交所也特別提醒投資人投資時要謹慎防詐騙。
證交所指出，近期有民眾接到某投資公司邀請加入LINE股票投資群組，對方表示他們是合法經營的公司，並有銀行做為第三方監管機構，保證平台安全，希望投資人放心。
證交所提醒，此類為詐騙集團常用手法，用投資公司及投資顧問公司的名義，非法從事證券投資或證券顧問業務。為防範此類投資詐騙，證交所提供「三撇步」，教民眾如何避免落入陷阱。
撇步一，非法業者慣用的投資詐騙手法，往往是假借投資公司、投資顧問公司或財務顧問公司之名，透過手機簡訊、LINE、臉書FB等通訊工具傳送不實投資訊息。
證交所在此特別提醒民眾，如果透過經濟部查詢公司登記資料，應注意合法證券投資顧問公司登記營業項目應為「H304011 證券投資顧問業」，而非一般投資顧問業或一般投資業，詐騙集團常利用此類公司名稱混淆民眾視聽。
撇步二，建議善用金管會證券期貨局建置的「防範非法證券期貨業宣導專區」（https：／／www.sfb.gov.tw／ch／home.jsp？id=5＆parentpath=0），該專區有列出金管會核准之證券商、期貨商、投信及投顧業者名單，所以請民眾先查詢欲往來的公司是否在此合法證券金融機構名單中。
撇步三，投資前務必多方查證，如有任何疑慮，民眾可撥打證券期貨「反詐騙諮詢專線：02-2737-3434」，或是撥打「165反詐騙專線」，及時求證是否遇到詐騙事件，勿落入詐騙集團投資詐騙的陷阱。
證交所再次呼籲投資人防範投資詐騙，投資前應審慎判斷投資訊息真實性，小心查證往來業者是否為合法金融機構，並謹慎研判投資群組或社群媒體有關股市或投資內容，才能守護好自己的荷包。
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