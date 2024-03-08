科科科技（KKT-KY，6950）預計第二季在台掛牌上市，將於下週競拍，暫定承銷價110元。董事長王献堂今（8）日表示，在企業數位轉型與市場AI需求強烈驅動下，今年將是科科科技快速發展的一年，目前B2B事業營收占比近5成，且55％來自海外市場，主要關鍵是在日本市場取得戰果。
王献堂透露，科科科技將以數位雲端股在台掛牌，最後決定在台上市，是AI發展為必然，台灣除了硬體AI，如果讓人才與資金進來，形成軟體科技聚落，將非常具有競爭力，科科科技希望扮演領頭羊。
再者，台灣很多上市公司希望外資加入股東陣容，可以帶來不同的全球視野。目前科科科技外資比例近62％。
科科科技近年以多媒體串流、數位雲端、AI 應用為技術核心，提供企業所需軟體服務，今年將積極布局日本、東南亞等市場，目標成為以台灣為技術核心基地的世界級軟體科技集團。
數位科技變化快速，資訊影像化、人機互動情境優化是市場發展兩大趨勢，眾多市場研究報告預測未來5年，影音、AI 與雲端市場將有爆發性的成長，是科科科技近年積極投入的事業發展重點。
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