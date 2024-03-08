台中港三井商場西北側20A、20B號碼頭規劃為遊艇專區，港務公司表示，招資國際遊艇俱樂部規模企業亞果公司，投入10億元建設國際遊艇碼頭，預計引進住宿、餐飲、零售服務、藝術親子遊樂及海洋教育等，打造娛樂、休閒及遊艇機能的複合觀光遊憩水岸空間。
港務公司表示，亞果全案興建暨營運年期30年，開發規模約10.7公頃（陸域5.9公頃、水域4.8公頃），將分兩期開發，第一期預計兩年內啟用，約2026至2027年完工營運，第二期則預計五年內完工，最快2031年啟用，將成為台中港觀光遊憩大型指標性亮點。
港務公司說明，台中港親水觀光遊憩繼2016年引進日商三井集團於中泊渠底端投資興建大型海港購物商場「MITSUI OUTLET PARK」，並在2018年12月營運後，已吸引上千萬國內外旅客造訪；後續推動台中港20A、20B 水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃經營商港設施案，於2023年第三季辦理第三次公告招商，由國內具國際級遊艇俱樂部規模企業-亞果公司獲最優投資人資格。
亞果公司規劃全區分二期開發，第一期拚兩年內完工啟用，以鄰近三井OUTLET PARK區域-20B水陸域為開發重點，水域開發約2公頃，設置擋浪堤及約30席遊艇泊位，陸域規劃臨時會所、遊艇大街、船艇岸置場；第二期為20A水陸域，水域開發1.3公頃增設50席遊艇泊位，陸域規劃遊艇旅館及親子室內樂園等，全區預估五年開發完成。
港務公司表示，未來將成為中部地區獨一無二的複合式臨水遊憩空間，並進一步串聯台中港中二路港埠服務廊帶、梧棲觀光漁港、高美濕地、海洋生態博物館、永續綠能博物館、梧棲老街、震大金鬱金香酒店、海線新市鎮等沿線觀光休閒、商業機能景點，帶動台中港及周邊地區轉型躍進動能。
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