無塵室整合工程大廠聖暉＊（5536）8日公布2月合併營收，適逢農曆春節長假工作天數減少，2月合併營收13.3億元，年減27.52％；累計前二月合併營收達33.5億元，年增3％，前二月營收締造出歷年同期新高！

聖暉＊表示，受惠整體未完工在建工程案量保持良好水準，並持續穩健擴大專業施工團隊、模組化生產與良好供應鏈管理，以滿足客戶專案工程施作交期與品質，助力整體訂單認列進度，隨著大陸、東南亞地區客戶訂單施作案量提升，帶動前二月合併營收刷新歷年同期新高。

聖暉＊致力成為國際級全方位機電專業統包工程（EPCM）服務業者，完善整合機電空調系統、無塵室工程、TURNKEY服務、高科技製程設備等核心技術，工程服務涵蓋半導體相關、電子零組件、生技醫療、一般民生等多元產業，以中國大陸、台灣、東南亞等多區域市場版圖佈局，有效奠定聖暉＊業務接單利基與中長期營運良好發展。

尤其觀察被動元件、電子組裝廠、PCB相關與生技醫療等產業客戶工程施作進度轉向積極，不僅有助於創造中國、東南亞地區銷售動能，整體營運更有望隨著客戶工程施作案量增加，同步展現向上成長態勢。

展望2024年第一季，聖暉＊整體未完工在建工程案量仍保持歷年新高水準，加上目前大陸、東南亞地區客戶專案工程施作需求提升，創造未來營運成長趨勢。

另一方面，看好2024年全球半導體產業景氣回溫、各國政府大力扶植當地半導體供應鏈目標明確，半導體相關客戶大型擴廠投資計畫，有機會於第二季逐步明朗。

聖暉＊2024年加速海外市場佈局力道，著眼各產業長期綠色發展需求，積極投入環保綠色工程技術開發，以成為客戶綠色轉型堅實後盾，進一步擴大整體業務接單動能。

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