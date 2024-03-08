十銓（4967）公布2月營收8.67億元，年增55.52％，淡季不淡，再創下同期歷史新高，主要受惠於原廠帶動DRAM及NAND Flash漲勢明確，且有望延續，品牌效益持續顯現，續為營運帶來動能。

台積電的美國寶寶
《半導體》伺服器遭駭 創惟急補救：營運無重大影響
《盤前掃瞄-國內消息》三星求援台積泛聯家軍吃香；Q4房價降幅恐<5％
無人機聯盟 難脫綠友友色彩
#十銓 #月營收 #淡季不淡 #再創 #歷史新高
透過Google新聞追蹤旺得富