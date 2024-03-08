日月光透過實踐ESG，提升企業韌性，利用創新與數位轉型，兼顧企業永續與營運成長，持續提供半導體先進封裝服務動能。8日於日月光高雄廠研發大樓舉辦「數位永續雙軸轉型論壇」，邀請多位重量級嘉賓擔任講者，從產業淨零生態系的轉型、管理方針及成果實務等進行分享。
日月光此次論壇邀請行政院環境部政務次長施文真、勤業眾信聯合會計師事務所資深執行副總溫紹群、企業永續影響力中心總監陳耀德、成創永續股份有限公司總經理陳峙霖、聯發科技技術品質及可靠度處副處長方陽輝等重量級嘉賓擔任講者，從產業淨零生態系的轉型、管理方針及成果實務等進行分享。
日月光表示，全球產業環境的轉型與升級不斷地在演進，為了邁向永續共贏的未來，日月光辦理數位永續雙軸轉型論壇，邀請近80家供應商，包含材料、設備、承攬、廢棄物處理、自動化等友好夥伴，以及高雄廠副總高階主管，共同蒞臨現場探討淨零產業生態系議題。期推動業界積極訂定ESG發展政策，並以數位轉型的關鍵驅動力，攜手上、下游價值鏈與同業夥伴共同議合，發展成綠色供應鏈，打造淨零產業生態系。
淨零轉型是一個全球性的趨勢，也是台灣發展的重要動能。環境部政務次長施文真分享，指出淨零轉型是全球社會共同的責任，需要政府、企業和民眾共同努力，以應對氣候變遷和環境挑戰。2022年已宣布的台灣2050淨零轉型－四大策略、兩大基礎，及12項關鍵戰略。
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