高雄港第七貨櫃中心去年5月正式啟用之後，預估未來每年最高可以處理650萬TEU貨櫃量，為了進一步提升高雄港競爭力，落實永續發展目標，台灣港務公司斥資44.69億元，改建高雄港三、五貨櫃中心，並重新整合貨櫃場地，兩項改建工程在今年2月21日動工，預定116年第二季完工。

港務公司8日表示，全球貨櫃輪持續朝向大型化發展，貨櫃航商積極擴充巨型貨櫃輪船、集貨能力及提昇運能，現有貨櫃碼頭的設計水深、繫靠設施、以及軌道強度等，已無法滿足未來發展需求。

因此，港務公司除了興建第七貨櫃中心之外，另斥資44.69億元，辦理既有的第三貨櫃中心及第五貨櫃中心碼頭改建工程，未來完工之後，將大幅提升這2座貨櫃中心的設施與營運量能。

第三貨櫃中心70號碼頭使用水深，將由目前-13.5公尺，改建加深至-15.2公尺，同時新建100呎的貨櫃起重機軌道與更新船舶繫靠設施。

第五貨櫃中心77至79號碼頭，使用水深也將由目前-14.5公尺，改建加深為-17.0公尺，同時新建120呎貨櫃起重機軌道與更新船舶繫靠設施，改建完成後，可提供24,000TEU貨櫃船型靠泊，另為邁向綠色港灣的目標，新設岸電岸水系統，以符合全球推動淨零減碳理念及目標。