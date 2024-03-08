晶呈科（4768) 因特殊氣體客戶需求增加，外銷市場出貨增加，2 月營收約為1 .01億元，月增50.48％，年成長32.06％；前二月營收1 .69億元，年增3.74％。
此外，南寶（4766) 因農曆春節工作天數較短，2月營收12.44億元，月年雙減33％、18.8％；前二月營收31億元，年增13.9％。伴隨運動品牌客戶庫存水位逐漸降低，調整庫存力道趨緩，將著重穩固產業領先地位，持續提升市佔率，持續投入研發與耕耘客戶下，期待今年重拾成長。
南寶表示，鞋材接著劑業務研發投入耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，如生質材料和永續、可回收材料等，可望取得新客戶和新訂單，期盼進一步優化產品結構與強化市場地位。
工業與其他消費性產業用接著劑已觀察到客戶需求緩步回溫，谷底已過，持續著重高毛利產品，調整產品結構，投入研發高階應用與增進產品效能。
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