因應台灣今年將提供癌症病患次世代基因檢測健保補助，金萬林（6645）宣布，全資成立子公司元萃數據科技（Essense AI，簡稱元萃數據），透過先進的全基因體定序數據與生成式人工智慧技術（AI），提供為民眾量身打造的健康管理方案，以佈局健康與次健康群族的健康照護需求。

金萬林認為，台灣已邁入超高齡社會，65歲以上老年人口比例，從2022年的17.5％逐步提升，到2025提升到20％，2039到30.1％，甚至到2070有可能提升到43.7％。醫藥的支出在未來將大幅增加，全基因檢測可有效降低醫療支出，提高健保給付的效益。

伴隨精準醫療將進一步普及，金萬林規劃成立元萃數據，讓基因檢測服務從精準醫療，拓展到精準預防的領域，涵蓋範圍除病患外，還包括機康與亞建康族群的健康監測與管理，打造全方位基因檢測集團藍圖。

金萬林總經理楊文明表示，目前公司旗下有台灣少數取得台灣與美國，包括LTDs、CLIA與CAP等最高規格認證的檢測實驗室，進行數據分析的Dry Lab提供了很好的技術基礎，除次世代基因檢測儀，金萬林計劃透過元萃數據與醫界以及公私部門相關機構，並與Illumia等國際大廠合作，合力打造全基因人工智慧健康管理。

此外，金萬林攜手台灣基因營養功能醫學學會、台灣精準預防醫學學會、因美納台灣（Illumina）及旗下元萃數據，於3月10日在台北寒舍艾美酒店舉辦「2024全基因與代謝應用於臨床和健康高峰論壇」，除有專家分享全基因定序在臨床的應用，及運用AI進行精準醫療與健康管理的實例，還有多模態人工智慧與全基因定序-數位孿生（Digital Twin）的醫療應用，並包括代謝體在臨床和健康的應用等熱門議題。

元萃數據總經理黃昭熹指出，透過金萬林集團與醫界以及公私立健康管理與照護機構的整合資料庫，建立個人化的快速全基因檢測系統，將能提供民眾提供更加科學、精確且個性化的健康管理服務，因應台灣步入超高齡社會趨勢。