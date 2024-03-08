美國總統拜登美東時間21日簽署行政命令，計畫將美國港口用中製起重機更換為日本企業旗下美國子企設備商產品。華爾街日報報導，美國國會對部署在全美港口的中國製造的貨運起重機進行調查，發現一些與正常操作無關的通訊設備。

報導引述美國國會助手和文件顯示，在某些情況下安裝的組件包括可以遠程訪問的蜂窩調制解調器。一名委員會助理表示，在美國一個港口使用的起重機上發現了十多個蜂窩調制解調器，另一個港口的伺服器機房內也發現一個調制解調器，其中一些調制解調器與起重機的操作零件有活躍連接。

調查發現，這些調制解調器的消息以前從未報導過，這加劇美方對港口安全和中國的擔憂。五角大廈和拜登政府其他機構的情報官員愈來愈擔心，上海振華重工製造的巨型起重機，可能帶來間諜活動的威脅。