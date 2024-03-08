日月光透過實踐ESG，提升企業韌性，利用創新與數位轉型，兼顧企業永續與營運成長，持續提供半導體先進封裝服務動能，8日在日月光高雄廠研發大樓，舉辦「數位永續雙軸轉型論壇」，攜手供應商及友好企業，共同打造淨零產業生態系。

日月光2024「數位永續雙軸轉型論壇」，8日在日月光高雄廠研發大樓舉辦，行政院環境部政務次長施文真、勤業眾信聯合會計師事務所資深執行副總溫紹群、企業永續影響力中心總監陳耀德、成創永續股份有限公司總經理陳峙霖、以及聯發科技技術品質及可靠度處副處長方陽輝等人應邀，分別從產業淨零生態系的轉型、管理方針及成果實務等發表專題演講。另有80家日月光供應商，包含材料、設備、承攬、廢棄物處理、自動化等友好夥伴與會。

環境部政務次長施文真指出，淨零轉型是全球社會共同的責任，需要政府、企業和民眾共同努力，以應對氣候變遷和環境挑戰。2022年已宣布的我國2050淨零轉型－四大策略、兩大基礎、以及12項關鍵戰略，將持續支持、鼓勵創新技術發展，邀集公部門、產業、學界共同發展綠色產業，讓淨零轉型成為台灣發展的新動能。

企業永續影響力中心總監陳耀德表示，為了讓業界可以更有韌性、更穩定的面對未來不可逆的趨勢與挑戰，調適管理應用已為協助企業應對的解方，不僅是符合CSR、CDP、DJSI等國際評比所需，更重要的是，帶領業者回到初衷、秉持正確的態度，持續彰顯及實現永續發展目標，方能有效提高企業的核心競爭力。

聯發科技技術品質及可靠度處副處長方陽輝指出，聯發科技以「綠色設計」、「節能減碳」及「供應鏈永續管理」三大面向，作為淨零行動方針，針對供應鏈永續管理以三支箭理論，分別從行為準則訂定、管理工具運用、適性分級管理，與供應商共創責任供應鏈，達淨零永續目標。

勤業眾信溫紹群資深執行副總經理，則從數位永續工廠的轉型，需要具備的價值導向、敏捷思維、生態系協作、創新發展等四大面向切入，她提到現今產業環境，朝著智慧化目標前進，企業需要藉由洞察市場穩健營運韌性、雙軸共生的永續包容、體驗嶄新數位的生活型態，面對永續製造的雙軸轉型。

同時，溫紹群指出，全球低碳的驅動，更需要從生態系、投資者的視角完整規劃，以填補企業在轉型上的四大缺口，並利用數位平台及工具輔以供應鏈管理，提升決策效能，強化企業雙軸轉型所需具備的創新發展。

成創永續總經理陳峙霖表示，企業除了關注碳管理盤查，更要同步擬定滿足利害開係人需求，以及符合法規要求的完整策略，而數位化的管理就是關鍵的環節，透過數位化碳盤查工具，進行盤查、揭露，降低盤查的行政負擔，提升碳管理資訊揭露效率，以及達成企業碳揭露能力內化，並且進一步解析碳盤查數據，從中發現可能的切入點，進而提高碳盤查的成果和效益。

日月光高雄廠副總經理李政傑以日月光作案例分享，李政傑表示，日月光數位化融合ESG的雙軸轉型，以智慧化鋪路，邁向低碳與淨零，日月光投控響應並於各廠區展開淨零行動方案，高雄廠訂定四大執行項目─溫室氣體管理、減碳與抵換、循環經濟、供應鏈管理─並以數位轉型加速布建綠色製程，藉以提升能資源使用效率、源頭管理與循環再利用等行動，強化低碳韌性，致力實踐淨零承諾。