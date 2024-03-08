新青安購屋貸款政策，在今年的總統大選中成為攻防議題，購屋自備款更是討論焦點！為減輕首購族的貸款壓力，近年來已有不少建商向歐美看齊，主動將「全屋整裝」納入產品中，讓購屋族可以大幅降低自備款，還可以比照加拿大購屋模式，一卡皮箱入住，預料將帶起新一波購屋話題！

「miix美室家居」創辦人鄧學中表示，已陸續接獲至少6個建商積極洽談整個建案的「全屋整裝」合作案，希望房子尙在設計之初，室內設計師就介入、一起討論格局及管線配置等相關事宜，以利後續接手裝修工作！

近期，山沐建設位於彰化田尾的新案，在建築規劃時就導入了「全屋整裝」。

山沐建設總經理賴呈宇表示，會與miix美室家居合作，除了建築與室內結合設計，主要是希望幫青年降低自備款、提早達到備足購屋第一桶金的目標！以總價1,000萬元的房子為例，自備款2成200萬元，假設消費者需另外花200萬元裝潢並購置家具、家電等，那麼就必需準備400萬元。

賴呈宇進一步表示，如果建商是將這筆「全屋整裝」費用納入產品中，總價便是1,200萬元，消費者自備款2成就是240萬元，這樣一來，兩個方案就相差160萬元，含「全屋整裝」的房子自備款可以減少約4成。

除了具有降低購屋自備款的優勢外，含「全屋整裝」一起銷售的產品，還有一個吸引人的地方，就是連同裝潢在內的貸款，銀行是用房貸利率去核算，若是分開計價，通常裝潢費的部分會以信用貸款下去計算，利率就會達到3％以上，對現金不夠充裕的購屋族來說，不無小補。

鄧學中進一步解釋，在歐美國家，房子交屋時含全屋整裝，消費者只要一卡皮箱就可入住已是常態，台灣卻還有很大進步空間！而在房子建造之初，設計師便介入一起討論、給出建議，可以大大降低後端裝修時，需要敲敲打打、重新拉管線的困擾，因此，全屋整裝納入產品中已是必然趨勢！