連鎖餐飲集團亞洲藏壽司（2754）受惠於拓點展店效益、總營運店數增加，及農曆春節連假帶動聚餐商機，2月營收達5.16億、年增35.80％，創單月歷史新高，累積1~2月營收9.76億、年增16.56％，創同期新高。
展望後市， 亞洲藏壽司「羅東中山路店」2月底已加入營運，第一季全台營運總店數55店、海外3店，加上3／6日起至3／12日推出的「特鮮加貝祭」促銷活動加持，法人預估亞洲藏壽司第一季營業額應可順利創下同期新高。
隨著農曆連假來客人數的增加，亞洲藏壽司司LINE官方帳號會員數已突破20萬人大關，且高雄「楠梓藍田路店」已開始招聘相關營運人員，推估該店在第二季應該也會加入營運，不論促銷活動的加持或店數的持續增加，都將進一步推升公司的營業額。
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