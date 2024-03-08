富邦金控2024年2月自結合併稅後純益83.09億元，累計今年前二月合併稅後純益223.79億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.72元。子公司台北富邦銀行累計前二月稅後純益續創歷年同期新高，富邦證券則寫下單2月及累計前二月稅後純益歷年同期新高紀錄。

富邦金指出，富邦人壽2024年2月稅後純益為42.75億元，累計稅後純益為133.5億元，單月及累月獲利均較去年同期成長300％以上。本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得。股市方面，二月份台股加權指數持續走升，伺機實現資本利得。債市方面，美國經濟展現韌性，致使二月份公債利率彈升。策略上維持充足流動性部位，以利能彈性因應後續市況變化，動態調整投資部位。匯市方面，在美國就業與通膨表現良好下，國際美元震盪走升，二月份台幣對美元貶值約0.87％，貢獻當月匯兌利得。富邦人壽個體初年度保費收入(First Year Premium)單月及累計皆穩居業界第一，其中單2月初年度保費66.41億，累計前二月初年度保費收入達 184.33 億元；單2月總保費收入(Total Premium) 223.87億，累計前二月總保費達614.65億元；富邦人壽積極推動商品轉型，強化保障型商品銷售及提高分期繳占比，其中個人健康及傷害險商品較去年同期成長41.4％，另累計前二月初年度等價保費收入(FYPE)達94.71億，較去年同期成長58.8％。2月底淨值比率高於10％，RBC超過300％，整體資本水準維持良好。

北富銀2024年2月稅後純益22.81億元，累計稅後純益57.71億元，較去年同期成長18％。單月獲利為歷年2月次高，僅次於2022年2月認列一次性轉投資廉價購買利益，累積獲利創歷史新高，成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長14％及62％，帶動營收較去年同期成長超過2成。存放款餘額較去同期成長7％及13％，財富管理銷售動能強勁，累計財管收益年成長超過5成，信用卡簽帳金額前二月年成長超過6成。截至2月底逾放比率為0.12％，備抵呆帳覆蓋率為1083％，維持良好資產品質。

富邦產險2024年2月稅後純益3.42億元，累計稅後純益8.87億元。2月整體簽單保費47.37億元，較去年同期成長6.8％，其中以商業火險成長75.4％表現最為亮眼。累計前二月簽單保費收入117.05億元，年成長19.6％，簽單市佔率25.2％，維持市場領先地位。

富邦證券2024年2月稅後純益7.87億元，創歷年2月新高，且較上月成長25％，累計前二月稅後純益14.15億元，較去年同期成長62％。2月受惠台股量能續強、加權指數持續走升，2024年1-2月台股日均值4,320億元，年成長56％，帶動富邦證券經紀、財管、承銷及自營部位等獲利較去年同期顯著成長。