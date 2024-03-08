寒舍餐旅(2739)受惠疫後內需市場大爆發與國人報復性消費，推升旗下各品牌飯店餐飲、宴會與住房業績仰攻，加上國際商旅回流推動住房營運動能，2023年營收48.31億元、年增41.17％、營業利益6.26億元、稅後淨利4.14億元、由虧轉盈，每股盈餘(EPS) 4.52元，均創2016年上市以來歷史新高紀錄，亦是8年來首度EPS超越4元，營運締造「四高」新猷，其中第四季本業獲利續創新高，每股盈餘(EPS)1.76元登歷史單季最高，繳出亮麗成績單。

展望後市，跨境旅遊與國旅市場持續回溫，寒舍餐旅旗下各館國際旅客回流已達9成，看好政府「順道觀光」補助方案，寒舍餐旅配合萬豪國際集團於旗下兩間國際品牌酒店推出入住贈點數優惠，更積極爭取MICE團體與航空機組人員住宿訂單，住房業績有望穩健成長。為優化客人用餐體驗，寒舍旗下各飯店將增加餐飲行銷活動頻次並加大推廣力道，祭出更多誘因刺激消費，同時並延攬米其林星廚顧問，強化餐飲競爭力並開設新餐廳，全方位、多角度推升營運動能，挹注集團餐飲營收。

2023年強勁內需連帶餐飲業績爆發，據經濟部統計2023年餐飲業總營收首破兆元大關、年增18.8％。寒舍集團受惠聖誕節、跨年及元旦聚餐加持，旗下品牌台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店與寒居酒店均在餐飲部分表現亮眼；其中12月單月營收達5.32億元登歷史最高，第四季餐飲營收達7.69億元、季增15.05％；全年餐飲營收28.28億元、年增28.14％。

第四季餐飲以年末聚餐及宴席外燴需求回升強勁，帶動營收及獲利較第三季躍升。旗下自助餐廳雙雄「十二廚」與「探索廚房」推出「主題美食節」吸客、11至12月聚餐高峰期座位幾乎一位難求，十二廚單季營收更破9,300萬，年增10％。其中餐飲獲利關鍵為大型宴會需求暴增，各館別的尾牙與大型外燴接單量能近乎火力全開，集團全年度宴會營收近10億元、主力營收台北喜來登占4.98億元、年增58％。

住宿部分，受惠國際商務與觀光客快速回流以及聖誕節與跨年加持，業績一路旺到年底，寒舍集團第四季住宿營收5.82億元、季增29.65％、年增39.90％，其中2023年12月台北寒舍艾美酒店平均住房率89％、平均房價12,302元創歷史新高，較疫前2019年同期成長約16％。2022年開幕的寒居酒店則受惠於2023年3月港澳地區開放入台政策帶動業績，全年平均房價達5,182元、年增53％、住房率則增加14.57％。進入泡湯旺季礁溪寒沐酒店第四季住宿表現亦不俗。寒舍集團全年住宿營收18.81億元、年增71.89％，寫下新里程高峰。