受到2月適逢農曆春節假期，工作天數減少，加上品牌商因應春節送禮商機與物流配送作業，提前至元月啟動備貨的影響，福貞-KY（8411）8日公布自結2月合併營收4.86億元，月減46.20％、年減14.12％；但累計前二月合併營收為13.9億元，年增30.32％，創下歷史同期新高。

福貞憑藉兩岸布局七大生產基地，前二月合併營收13.9億元，年增30.32％，從福貞集團近四年累計前二月合併營收來看，2021年10.67億元、2022年11.37億元、2023年10.67億元，及2024年13.9億元，創下同期新高表現，足見中國大陸內需消費市場，已逐步恢復正常。

根據中國科學院預測科學研究中心近期發布《2024 中國經濟預測與展望》，2024年中國大陸經濟將平穩運行，且全年GDP將成長5.3％左右，經濟成長曲線，將呈現前低後高態勢；福貞第一季雖適逢產業淡季與農曆春節假期，然預期隨著終端快消市場需求，逐漸放大顯現，且各廠產線持續優化良率，2024年淡季營運表現可望明顯優於過往。

福貞新竹廠自導入小容量200ml、250ml纖體罐、330ml纖體罐，及全球通用202罐蓋等產品，多元產品為公司築高競爭優勢，並為集團穩健挹注營收，將持續擴大台灣市場滲透率，爭取更多訂單的機會。

展望上半年營運，福貞山東廠將進行第二條新增產線優化，使其生產規模有效提升，其次為陝西廠產線測試，該廠產線規劃有標準罐型與500ml，預計2024年上半年能正式投產，將滿足客戶多元罐型需求。

隨著福貞中國大陸廠區的產能規模，已具備規模競爭力，憑藉生產基地就近服務客戶，且地緣供貨輻射範圍廣泛，加上中國大陸啤酒罐化率仍低，且原物料價格平穩，公司將持續掌握市場需求，以強化客戶關係，全年營運表現正向可期。