受到2月適逢農曆春節假期，工作天數減少，加上品牌商因應春節送禮商機與物流配送作業，提前至元月啟動備貨的影響，福貞-KY（8411）8日公布自結2月合併營收4.86億元，月減46.20％、年減14.12％；但累計前二月合併營收為13.9億元，年增30.32％，創下歷史同期新高。
福貞憑藉兩岸布局七大生產基地，前二月合併營收13.9億元，年增30.32％，從福貞集團近四年累計前二月合併營收來看，2021年10.67億元、2022年11.37億元、2023年10.67億元，及2024年13.9億元，創下同期新高表現，足見中國大陸內需消費市場，已逐步恢復正常。
根據中國科學院預測科學研究中心近期發布《2024 中國經濟預測與展望》，2024年中國大陸經濟將平穩運行，且全年GDP將成長5.3％左右，經濟成長曲線，將呈現前低後高態勢；福貞第一季雖適逢產業淡季與農曆春節假期，然預期隨著終端快消市場需求，逐漸放大顯現，且各廠產線持續優化良率，2024年淡季營運表現可望明顯優於過往。
福貞新竹廠自導入小容量200ml、250ml纖體罐、330ml纖體罐，及全球通用202罐蓋等產品，多元產品為公司築高競爭優勢，並為集團穩健挹注營收，將持續擴大台灣市場滲透率，爭取更多訂單的機會。
展望上半年營運，福貞山東廠將進行第二條新增產線優化，使其生產規模有效提升，其次為陝西廠產線測試，該廠產線規劃有標準罐型與500ml，預計2024年上半年能正式投產，將滿足客戶多元罐型需求。
隨著福貞中國大陸廠區的產能規模，已具備規模競爭力，憑藉生產基地就近服務客戶，且地緣供貨輻射範圍廣泛，加上中國大陸啤酒罐化率仍低，且原物料價格平穩，公司將持續掌握市場需求，以強化客戶關係，全年營運表現正向可期。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：