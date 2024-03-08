全球貨櫃輪持續朝向大型化發展，貨櫃航商積極擴充巨型貨櫃輪船、集貨能力及提昇運能，港務公司表示，考量現有貨櫃碼頭之設計水深、繫靠設施及軌道強度等已無法滿足未來發展需求，故斥資44.69億元，與陽明、萬海、韓新遠洋等業者合作前後線的改建工程，提升既有高雄第三貨櫃中心及第五貨櫃中心碼頭的設施與營運量能，同時也將設置岸水岸電設備。

港務公司表示，為兼顧櫃場營運及改建工程並行，工程採分段進行改建施工，已於2月動工，預定2027年第2季完工。其中，第五貨櫃中心的改造，將與航商業者合作投資，由高雄港務分公司辦理碼頭改建、業者辦理櫃場改建，完成後可提供業者投資大型船舶、現代化貨櫃裝卸及大型起重機具設備。

港務公司說明，現行可停靠貨櫃船型靠泊不及10,000TEU，未來將第三貨櫃中心70號碼頭使用水深，將由目前-13.5公尺改建加深至-15.2公尺，並新建100呎之貨櫃起重機軌道與更新船舶繫靠設施。

而第五貨櫃中心77～79號碼頭使用水深，將由目前-14.5公尺改建加深為-17.0公尺，並新建120呎之貨櫃起重機軌道與更新船舶繫靠設施，改建完成後，將可提供24,000TEU貨櫃船型靠泊。另外，為邁向綠色港灣之目標，也將新設岸電岸水系統，以符合全球推動淨零減碳理念及目標。

港務公司表示，透過改建貨櫃中心，加深碼頭水深亦可創造更優質之貨運環境與經營利基，同時提升港埠營運效率，帶動航商繼續以高雄港作為營運基地，提高大型貨櫃船舶彎靠高雄港之意願，增加高雄港競爭力，邁向綠色港灣之全球化趨勢。

港務公司說明，高雄港第七貨櫃中心已於2023年5月啟用，估未來每年最高可以處理650萬TEU貨櫃量，港務公司進一步改建高雄港三、五貨櫃中心並重新整合貨櫃場地，以提升高雄港競爭力，落實永續發展目標。