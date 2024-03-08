連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠疫後報復性消費，旗下各品牌持續進行展店， 加上推出不同促販方案強消費者到店體驗，2023全年營收為30.99億元，年增28.3％，稅後純益3.90億元，年增46.5％，每股純益(EPS)14.78元，雙雙創下歷史新高。豆府董事會決議每股配發13.3元現金股利，年度盈餘分配率達到九成。

豆府本年度除息基準日為4月5日，發放日為4月26日，並將於5月30日於台北市中山區民權東路二段42號4樓(豆府公司會議室)召開股東常會，預計承認2023年度營業報告書及財務報表，停止過戶日自4月1日起，至5月30日截止。

豆府二月份營收3.1億元、年增29.7％，創單月營收歷史新高，也是集團單月營收首次突破3億元。豆府今年前兩月累計營收為5.83億元、年增9.6％，亦創同期新高。

截至2023年年底，豆府餐飲集團旗下門店已達70家，集團APP「豆府鐵粉卡」會員也達30萬名。展望後市，豆府餐飲集團審慎樂觀，將以消費者體驗為核心，搭配多品牌與多角化的營運方針，穩步增加各品牌之營運門店數，持續推升營運動能，目標2025年展店百店。

今年春節假期落在二月上旬，與前一年度落在一月份不同，因此春節旺季消費動能落在今年二月份。觀察今年春節期間，豆府旗下主要品牌之營運情形，多優於內部目標，見今年春節出國人潮雖然上看百萬人次，然而消費者於春節期間，攜家帶眷前往各大購物中心聚餐之消費習慣仍然持續，且豆府旗下各品牌的吸客力依然暢旺。