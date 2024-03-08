【時報記者張漢綺台北報導】光寶科技(2301)2月合併營收為80.8億元，月減18%，光寶科總經理邱森彬表示，雖然今年比較有挑戰，希望能達到年成長兩位數目標。

受農曆春節工作天數減少影響，光寶科2月合併營收80.8億元，月減18%，年減25.25%，其中資訊及消費性電子部門產品組合持續優化，高階鍵盤智慧輸入裝置出貨穩定成長，佔營收比重約40%，雲端及物聯網部門雲端運算及高階伺服器電源管理系統需求穩定成長，佔營收比重35%，光電部門2月全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用及車用照明等需求穩定，佔整體營收25%。

光寶科今年前2月合併營收為180億元，年減16.29%。

邱森彬表示，今年全球經濟還是受升息及地緣政治影響，整體景氣相較2023年變化不大，第1季因有工作天數較少，且資通訊部門因客戶產品銷售不佳庫存調整，預期比較淡，第2季在庫存調整結束，且AI伺服器電源等產品出貨逐步放量，營收可望回到正常軌道，我們預期今年有機會呈現溫和增長，核心事業雲端電源解決方案業務將持續成長，光電半導體、資訊科技等電子產品出貨預計將逐步回升，雖然今年比較有挑戰，希望能達到年成長兩位數目標。