【時報記者葉時安台北報導】工業電腦廠維田(6570)周五公布2024年2月合併營收為新台幣0.54億元，受到農曆春節假期集中致工作天數減少，以及部份零組件缺料問題影響，年減28.18%、月減17.34%，創3年以來單月新低；前2月營收1.21億元，年減18.21%。公司表示，從市場上觀察，目前工業電腦產業景氣溫和回暖，且三月起也已見缺料問題逐步改善，預期3月起公司營運將能回到成長軌道。

歐洲、美國為全球工業電腦的兩大市場，維田從目前接單情況觀察，歐洲經濟溫和復甦，出貨量有望逐季成長。而美國大型專案部分，觀察零組件缺料情況將逐步緩解，目前持續配合客戶需求及零組件供應情況，調整出貨進度，美國大型專案有望於第一季順利出貨完畢，預期今年市場需求逐步回復正常，營收將隨著出貨增量攀升。

維田指出，公司持續穩健布局歐、美車用及交通市場，軌道交通與車載整體解決方案在手訂單穩定度高。而在醫療市場方面，今年也將配合客戶需求積極開發新品，預計今年送樣後，年底前即可量產出貨，為公司營運增添動能。

今年將持續藉由海內外參展推來展產品及擴大市場，今年已規畫至少3場展會，並配合客戶所需協助支援參展，4月也將偕同經濟部國際貿易局及外貿協會參加全球最大工業電腦展「德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展(Embedded World 2024)，展出自主研發產製並榮獲「台灣精品獎」的食品級IP69K全防水不鏽鋼工業電腦，以爭取商機。