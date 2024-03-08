【時報記者葉時安台北報導】台鋼集團旗下高質合金材料廠精剛(1584)公告2024年2月自結合併營收為新台幣2.04億元，年減19.21%、月減0.43%，創下一年以來單月新低；今年累計前2月營收達4.1億元，年增2.12%，2月維持穩健表現。精剛表示，在手訂單掌控度高，對下月營收表現持樂觀態度，預計將恢復增長，2024年目標營收力拚逐季成長。

精剛業務以鎳、鈦合金二大產品市場為主，受惠於全球航空業復甦與台灣國防自主政策，軍工及航太產業均有不錯表現，在油氣、工業方面需求亦穩定增長。2月在農曆春節假期影響下，公司出貨受到一定程度影響，相比去年同期表現衰退，但今年前2月累計合併營收業績仍保持穩健增長，且因在手訂單掌控度高，對下月營收表現持樂觀態度，預計將恢復增長。

為滿足全球市場對產品的穩健增長需求，精剛持續不斷拓展產能並增加產量，以滿足不同客戶的需求；新產線和設備正在加速完工並逐步投產，是推升未來營運成長的動能。精剛持續推動營運優化策略，積極進行資源整合、加速物流和產品接單策略等方面的變革，進一步提升競爭力，並確保能夠更有效地滿足客戶需求，2024年目標營收力拚逐季成長。