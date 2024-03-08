【時報記者葉時安台北報導】聯強(2347)今年開年以來營收動能強勁，即使二月份工作天數較去年少了兩成，但延續一月創高的氣勢，聯強二月營收再度改寫歷史同期紀錄，來到275.48億元，年增8.12%、月減33.10%。累計今年首兩個月營收達687.38億元，年成長28.43%，創同期歷史新高。

今年以來在AI熱門話題的激勵下，觀察市場氛圍似有轉趨正向的跡象，終端消費與手機市場需求比起去年同期也略有改善，帶動聯強資訊消費業務、通訊業務與半導體業務淡季不淡，累計一、二月營收均較去年回升。其中半導體業務連續第五個月改寫同期新高紀錄，累計營收329億元，年增幅達84%。通訊業務受惠於AI手機話題，前兩個月累計營收38億元，較去年同期成長42%。資訊消費業務累計營收184億元，年增6%。商用加值業務則受到年節與工作天數減少的影響，年減13%，累計營收136億元。

從區域角度，聯強在印尼、香港、紐澳等市場，前兩個月的營收表現都較去年成長，其中印尼再創歷史新高，年成長超過兩成；香港則來到歷史的次高，成長近一成；紐澳也達歷史次高，年增4%。台灣持平，大陸則小幅下滑5%。