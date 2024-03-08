【時報記者王逸芯台北報導】受到2月工作天數減少影響，聯發科(2454)單月營收呈現月減年增，惟累計前2月營收仍年增57.47%，顯示產業庫存調節告一段落，加上新款智慧機陸續推出下，成功帶動營運回溫。依照聯發科財測預估，3月營收若可以達388.22億元，就可達陣財測目標，由於3月工作天數恢復，加上新款智慧機陸續推出，聯發科達陣營收目標應該不難。

聯發科2月營收384.82億元、月減少13.52%、年增加26.96%。累計前2月營收829.78億元、年增加57.47%。

聯發科受惠AI(人工智慧)智慧型手機話題十足，加上庫存調整告一段落，營運逐漸出現回溫跡象。搭載天璣9300晶片的Vivo X系列智慧機出貨強勁，顯示聯發科高階系統級晶片(SoC)現已達到旗艦機型的要求，將可替聯發科在後續高階智慧機市占擴張打下穩固基礎。聯發科未來也有機會吸引其他品牌採用其旗艦級SoC，聯發科今年在整體旗艦SoC市占率將可望進一步成長，聯發科也預計在下半年發表天璣9400，效能將在更勝天璣9300。

聯發科預期第一季營收以美金對台幣匯率1比31.2計算，將在1218億至1296億之間，與去年第四季約持平至下滑6%，較去年同期增加 27%至35%。營業毛利率預估將為47.0%±1.5%，費用率預估將為28%±2%。

聯發科累計前2月營收為829.78億元，換言之，聯發科3月營收若可以達388.22億元，就可以達陣財測營收。由於3月工作天數恢復，加上新款非蘋新款智慧機持續推出，聯發科達陣財測目標大有機會。

聯發科近期股價一路向上挺進，也成為台股站上2萬點大關功臣之一。聯發科今日股價開高，一度衝上天價1275元，惟漲多後陷入震盪整理，盤中股價一度翻黑，終場收在1230元平盤位置。