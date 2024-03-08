【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國1月工業產出的增幅超出預期，令人期待德國經濟在經歷長期製造業衰退之後，終於有觸底反彈的希望。
德國聯邦統計局週五的資料顯示，1月工業產出月增1.0%，超出分析師預測的月增0.6%。
但是產出遠遠沒有達到反彈，國家統計局甚至修正一些初值數據，顯示工業仍處境艱難。
在修正和下調的數據當中，12月工業產出月減2.0%，低於此前公布的下降1.6%。
儘管如此，一些經濟學家還是從資料中看到了希望，特別是看到出口激增。
荷蘭ING集團經濟學家Carsten Brzeski表示，從2024年以來德國公布的經濟數據中看到的是，經濟正在觸底反彈，但是仍受困於週期性和結構性的疲弱。
Brzeski補充說，現在看來像是一條很長的隧道，盡頭隱約浮現一絲曙光，但即將到來的反彈似乎仍不太可能。
龐大的汽車製造業依然在拖累德國經濟，1月產出月減7.4%，但是化學、營建和食品製造業都出現月增。
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