【時報記者張漢綺台北報導】貿聯-KY(3665)2023年財報出爐，2023年稅後盈餘為23.17億元，每股盈餘為14.37元，資料中心及半導體設備客戶需求回升，貿聯-KY今年第1季營運有望優於去年第4季，貿聯-KY總經理鄧劍華表示，四大產品線預期下半年可望展現成長力道，推升今年營收與獲利優於去年。
貿聯-KY 2023年營運遇逆風，2023年第4季合併營收為121.96億元，(3億8230萬9000美元)，合併稅後淨利(歸屬於母公司業主)為5億787萬6000元(1587萬6000美元)，單季每股盈餘(歸屬於母公司業主)為3.11元(美金0.0969元)。
貿聯-KY 2023年合併營收為510.52億元，營業毛利為125.87億元，營業淨利為42.37億元，稅前盈餘為34.42億元，稅後盈餘為23.17億元，每股盈餘為14.37元，公司董事會決議每股配息9元。
貿聯-KY表示，營運效率優化使得年度營運現金流和自由現金流創歷史新高，給予我們降低負債比、提升資本支出並保有更多現金餘額的彈性。
展望今年，貿聯-KY表示，客戶庫存去化，交貨時間縮短，部分業務訂單能見度提高，2024年的主要成長業務為工業應用、資訊數據與電器，保守看待車用業務，其中工業應用：隨著半導體設備產業結束下行周期，資本設備業務持續復甦，工業自動化業務近乎落底；資訊數據開始大量出貨高附加價值的數據傳輸和電源產品，HPC業務反彈，周邊設備依然疲軟；車用業務持續保守，主要客戶訂單分配比例下降，充電業務持續強勁成長；至於電器短期有庫存消化影響，但隨許多新產品推出，2024年展望正向。
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