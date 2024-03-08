【時報-台北電】台聚(1304)公告董事會通過112年度合併財務報告。112年營業收入522.64億元，營業毛利56.06億元，營業利益16.19億元，稅前淨損19.36億元，淨損19.06億元，歸屬於母公司業主淨損2.07億元，基本每股損失0.19元。

董事會決議日期股東會召開日期113年5月31日，股東會召開地點高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)。（編輯：沈培華）

《盤前掃瞄-國內消息》三星求援台積泛聯家軍吃香；Q4房價降幅恐<5％
《個股重大訊息》個股動態：和泰車、宏碁、台塑
《外資》買超股：富邦金、統一超、南亞
炎洲前八月每股稅前盈餘1.43元、新洲每股稅前盈餘2.4元
#台聚 #每股損失
透過Google新聞追蹤旺得富