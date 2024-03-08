美國天后泰勒絲在新加坡舉辦六場演唱會並帶來鉅額周邊收益，馬來西亞在野陣營「國民聯盟」（國盟）批評首相安華及政府沒有善用外國藝人演唱會帶來的機遇，引發爭論。馬來西亞前衛生部長凱利直言，即使新加坡不極力爭取東南亞獨家主辦權，泰勒絲也不會到馬國開演唱會。

新加坡聯合早報8日引據星洲網報導，凱利和前巫統宣傳主任沙里爾韓丹一起主持Podcast節目「Keluar Sekejap」時說：「即使沒有新加坡的高明手腕，泰勒絲也不會來馬來西亞，因為我們在涉及此事時，會變得太過政治化。」

錯失天后抵馬開唱在馬國政壇引起爭論。國盟成員黨「土著團結黨」法律及憲法局副主席沙莎麗娜6日發聲明說，馬國政府早在2022年就與泰勒絲演唱會主辦方協商，但最後卻是新加坡取得主辦權。她要首相安華解釋此事。

凱利說：「（但只有來自土團黨黨員的言論）還不足夠，除非是伊斯蘭黨（PAS）國會議員說的，那我們才會看到巨大變化。」

新加坡政府爭取到泰勒絲演唱會東南亞站的主辦權，預計能帶來5億新元收益。

沙里爾韓丹說：「（新加坡使用高明手段推動經濟）已不是新鮮事，我想這是不由得敬重的，對他們如何做到這一點的認可……他們舉辦世界一級方程式賽車（F1）前後，舉辦多項大型會議。這是我們可以效仿的，雖然不是一樣的方式，但可以效仿提前規劃的精神。」

泰勒絲3月2日至9日在新加坡舉行6場演出，這是她在東南亞唯一站點，但新加坡傳出砸錢「綁定」泰勒絲，也激怒了泰國及菲律賓等鄰國。新加坡總理李顯龍則辯護說，泰勒絲在星國舉辦東南亞獨家演出，是一項「成功的安排」，他並不認為爭取這項協議是不友善之舉。

李顯龍出訪澳洲墨爾本，他5日與澳洲總理艾班尼斯舉行聯合記者會時，被問到新加坡爭取到成為泰勒絲「時代巡迴演唱會」在東南亞唯一站點，是否引起其他東南亞國家的不滿。李顯龍說，星國政府從發展後新冠疫情時期旅遊業的資金中撥款，為泰勒絲演出提供津貼，並與對方達成協議。

李顯龍表示，「這是一項成功的安排。我不認為這麼做不友善」。他又說，「如果我們沒有達成這樣的協議，她（泰勒絲）會到東南亞另一個地點，或是在更多地點演出嗎？也許會，也許不會，這些得由她來決定。」

泰勒絲演出前一站是澳洲雪梨。李顯龍說，相信澳洲當局和泰勒絲團隊必定也達成了「相互可接受，且合理的安排」。如果能達成這樣互惠互利的協議，能為新加坡帶來經濟效益及帶進整個區域的遊客和善意，何不為之。據外媒先前分析，新加坡可能花費將近300萬美元（約1億台幣）「補助」泰勒絲。