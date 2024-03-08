【時報記者葉時安台北報導】台灣出口連4紅，出口前2月成長9.7%，其中資通與視聽產品一枝獨秀，預估第一季總出口達標機會大，財政部統計處處長蔡美娜認為，今年3月出口落在383-397億美元區間，即年增9-13%，第一季出口成長幅度在9.5%-10.9%區間，單季預估將創下同期次高，僅次於110年第一季的1209億元，唯二單季破千億美元出口值。雖然目前有看到花開跡象，但並未繁花盛開之景，僅一個貨類為正，復甦力道並非均衡，預估第二季較有機會看到更多貨類轉正，綜合以往態勢，預估落在5、6月。

雖適逢春節假期工作天數較少，主要貨類外銷普遍下滑，惟受惠於人工智慧等新興應用商機持續熱絡，資通與視聽產品一枝獨秀，出口今年2月仍較上年同月增3.9億美元(+1.3%)，出口主要貨品中，資通與視聽產品出口85.1億美元，較上年同月增43.5億美元(+1倍)，其中電腦及其附屬單元增41.1億美元(+3.4倍)、儲存媒體增1.6億美元(+33.4%)。

累計1至2月出口較上年同期增60.9億美元(+9.7%)，主要變動貨品，資通與視聽產品出口179.3億美元(歷年同期新高)，較上年同期增90.8億美元(+1倍)，其中電腦及其附屬單元增79.6億美元(+2.7倍)、儲存媒體增4.8億美元(+53.2%)、電腦之零附件增1.0億美元(+4.9%)，交換器及路由器減2.7億美元(-20.7%)。

主計總處今年2月底針對景氣重新調整預估，綜合考量下，今年將以平緩復甦，主因為供應鏈庫存因素減弱、終端消費需求慢慢回溫，加上人工智慧、高效能運算、車用電子等新興應用商機加速推展。主計總處針對今年度出口並未調整，同為四季皆紅的態勢，年出口以6.1%增幅中度成長態勢。

出口今年一二月雙創同月次高，表現出乎意料地好，顯見景氣緩步復甦，且力道慢慢增加，但並未達全面性復甦，除了資通訊一柱擎天，目前其他貨類皆衰退，主計總處認為，今年第一季出口上看8.4%的增幅，規模值達1059億美元，扣到前2月數據，第三季須達373億美元，即年增5.09%，預估單季達標機會相當高，故第一季可望創下歷年統計同季次高水準。

財政部統計處處長蔡美娜認為，今年3月出口落在383-397億美元區間，即年增9-13%，更優於主計總處預估，可見第一季達標機會相當高；第一季出口成長幅度在9.5%-10.9%區間，單季預估將創下同期次高，僅次於110年第一季的1209億元，唯二單季破千億美元出口值。

財政部長莊翠雲日前備詢表示，從出口數據來看，去年第4季已重返正成長，雖然國際變數仍存，但景氣正「從谷底上來，會逐步好轉」，走向平穩溫和復甦。處長蔡美娜也說明，去年第四季出口已慢慢回正，年增9.7%，有看到花開，但並未繁花盛開之景，僅一個貨類為正，復甦力道並非均衡，預估第二季較有機會看到更多貨類轉正，綜合以往態勢，預估落在5、6月。其中分析零組件，預估最晚6月可望回正，而鑒於近幾年台商回台，高階伺服器等返回國內生產，供應鏈上電子零組件預估國內直接供應予國內業者，出口電子零組件數值減少，轉變成出口資通訊產品增加，亦為後續關注貨品變動。

大陸1-2月出口意外增7.1%，表現大優預期，台灣累計1至2月對美國、東協出口齊創歷年同期新高，處長蔡美娜認為，台灣對大陸香港出口仍未十分理想，幅度縮小，但絕對金額仍偏低，轉正跟收斂恐為基期偏低的因素，對大陸市場預估，大陸問題較多，包括內部房地產、內需尚未跟上、財政刺激方案效應遞減、中美對抗、供應鏈移出等，將持續留意大陸市場表現。