【時報-台北電】台船(2208)董事會決議通過112年合併財務報告。112年營業收入214.76億元，營業毛損24.11億元，營業損失28.35億元，稅前淨損40.33億元，淨損40.5億元，歸屬於母公司業主淨損40.3億元，基本每股損失4.32元。

董事會決議112年年度不發放股利。（編輯：沈培華）

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