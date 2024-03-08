【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
31.台積電(2330)：每股成交價781.92元，成交量13萬1950股，成交金額1億317萬4344元。
32.台積電(2330)：每股成交價778.59元，成交量2萬2000股，成交金額1712萬8980元。
33.台積電(2330)：每股成交價751.98元，成交量5萬股，成交金額3759萬9000元。
34.智邦(2345)：每股成交價529.77元，成交量7萬5000股，成交金額3973萬2750元。
35.智邦(2345)：每股成交價491.09元，成交量12萬2000股，成交金額5991萬2980元。
36.智邦(2345)：每股成交價491.07元，成交量6萬6000股，成交金額3241萬620元。
37.佳世達(2352)：每股成交價44.55元，成交量160萬股，成交金額7128萬元。
38.致茂(2360)：每股成交價280.47元，成交量14萬1000股，成交金額3954萬6270元。
39.致茂(2360)：每股成交價277元，成交量35萬股，成交金額9695萬元。
40.致茂(2360)：每股成交價274.86元，成交量9萬5000股，成交金額2611萬1700元。
41.廣達(2382)：每股成交價242.25元，成交量7萬6000股，成交金額1841萬1000元。
42.研華(2395)：每股成交價395.12元，成交量7萬055股，成交金額2768萬132元。
43.研華(2395)：每股成交價394.25元，成交量4萬8000股，成交金額1892萬4000元。
44.研華(2395)：每股成交價390.29元，成交量4萬9945股，成交金額1949萬3034元。
45.聯發科(2454)：每股成交價1257.5元，成交量3萬股，成交金額3772萬5000元。
46.聯發科(2454)：每股成交價1252.5元，成交量6萬股，成交金額7515萬元。
47.聯發科(2454)：每股成交價1247.5元，成交量2萬6000股，成交金額3243萬5000元。
48.聯發科(2454)：每股成交價1232.5元，成交量10萬股，成交金額1億2325萬元。
49.富邦金(2881)：每股成交價69.05元，成交量27萬股，成交金額1864萬3500元。
50.富邦金(2881)：每股成交價68.86元，成交量261萬125股，成交金額1億7973萬3208元。
51.富邦金(2881)：每股成交價68.84元，成交量288萬4875股，成交金額1億9859萬4795元。
52.元大金(2885)：每股成交價28.43元，成交量141萬7000股，成交金額4028萬5310元。
53.元大金(2885)：每股成交價28.41元，成交量107萬4000股，成交金額3051萬2340元。
54.中信金(2891)：每股成交價30.11元，成交量63萬2000股，成交金額1902萬9520元。
55.中信金(2891)：每股成交價30.1元，成交量195萬9000股，成交金額5896萬5900元。
56.中信金(2891)：每股成交價30.09元，成交量69萬8000股，成交金額2100萬2820元。
57.聯詠(3034)：每股成交價597.95元，成交量4萬股，成交金額2391萬8000元。
58.世芯-KY(3661)：每股成交價3835.05元，成交量5000股，成交金額1917萬5250元。
59.緯穎(6669)：每股成交價2490.38元，成交量2萬1000股，成交金額5229萬7980元。(2-2)
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