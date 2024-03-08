【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.強盛(1463)：每股成交價17.18元，成交量50萬股，成交金額859萬元。
2.亞德客-KY(1590)：每股成交價1077.5元，成交量1萬6000股，成交金額1724萬元。
3.聯電(2303)：每股成交價51.89元，成交量30萬股，成交金額1556萬7000元。
4.聯電(2303)：每股成交價51.88元，成交量29萬6000股，成交金額1535萬6480元。
5.鴻海(2317)：每股成交價108.5元，成交量51萬3000股，成交金額5566萬500元。
6.台積電(2330)：每股成交價797.53元，成交量6萬股，成交金額4785萬1800元。
7.台積電(2330)：每股成交價795元，成交量80萬6000股，成交金額6億4077萬元。
8.台積電(2330)：每股成交價793.5元，成交量47萬2000股，成交金額3億7453萬2000元。
9.台積電(2330)：每股成交價791元，成交量158萬7000股，成交金額12億5531萬7000元。
10.台積電(2330)：每股成交價790.9元，成交量38萬股，成交金額3億054萬2000元。
11.台積電(2330)：每股成交價790.89元，成交量23萬3000股，成交金額1億8427萬7370元。
12.台積電(2330)：每股成交價789.5元，成交量20萬股，成交金額1億5790萬元。
13.台積電(2330)：每股成交價788.2元，成交量37萬5705股，成交金額2億9613萬681元。
14.台積電(2330)：每股成交價788.19元，成交量85萬7080股，成交金額6億7554萬1885元。
15.台積電(2330)：每股成交價788.18元，成交量102萬7215股，成交金額8億963萬319元。
16.台積電(2330)：每股成交價785.5元，成交量26萬4000股，成交金額2億737萬2000元。
17.台積電(2330)：每股成交價784.69元，成交量41萬2590股，成交金額3億2375萬5247元。
18.台積電(2330)：每股成交價784.65元，成交量39萬6410股，成交金額3億1104萬3106元。
19.台積電(2330)：每股成交價784.43元，成交量2萬4800股，成交金額1945萬3864元。
20.台積電(2330)：每股成交價784.42元，成交量7萬2800股，成交金額5710萬5776元。
21.台積電(2330)：每股成交價784.4元，成交量4萬8200股，成交金額3780萬8080元。
22.台積電(2330)：每股成交價784.39元，成交量2萬200股，成交金額1584萬4678元。
23.台積電(2330)：每股成交價784.12元，成交量6萬3000股，成交金額4939萬9560元。
24.台積電(2330)：每股成交價784.01元，成交量4萬6750股，成交金額3665萬2468元。
25.台積電(2330)：每股成交價784元，成交量3萬8250股，成交金額2998萬8000元。
26.台積電(2330)：每股成交價783.98元，成交量12萬8440股，成交金額1億069萬4391元。
27.台積電(2330)：每股成交價783.97元，成交量4萬560股，成交金額3179萬7823元。
28.台積電(2330)：每股成交價783.77元，成交量2萬8600股，成交金額2241萬5822元。
29.台積電(2330)：每股成交價783.75元，成交量2萬7400股，成交金額2147萬4750元。
30.台積電(2330)：每股成交價781.94元，成交量15萬8050股，成交金額1億2358萬5617元。(2-1)
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