美國聯邦存款保險公司（FDIC）本週四（7）報告稱，由於大銀行必須支付高額費用，來幫助彌補去年春天幾家銀行倒閉所產生的成本，美國銀行業去年第4季度收益下降近一半，此外，商業房地產貸款問題未解，金融風險仍然存在，最後FDIC還將8家銀行列入其「問題銀行」名單，使總數來到52間。
據《路透社》（Reuters）8日報導，美國銀行季度利潤下降 43.9%，其中約 70%是因為大型銀行被勒令向FDIC支付的「非經常性費用，來補充存款保險基金。FDIC表示2023 年全年，銀行利潤下降2.3%，約2570億美元（約新台幣8兆），但仍高於疫情前的水準。
FDIC指示銀行支付這筆費用，以彌補其保險基金因矽谷銀行（SVB）和另外2家較大的銀行倒閉而遭受的數十億美元損失。總體而言，聯邦存款保險公司 (FDIC) 的最新季度數據為銀行業描繪了一幅喜憂參半的景象。
正面來看，FDIC表示，去年第4季銀行存款增加了 1.1%，這是近2年來首次成長。此外，對某些銀行資產負債表的證券未實現損失下降了30.2%，至2022年第2季以來的最低水平。
FDIC還將8家銀行列入其「問題銀行」名單，使總數來到 52 家。這些公司佔機構總數的1.1%，資產總額僅為663億美元（約新台幣2兆8千萬元）。
聯邦存款保險公司主席主席古倫伯格（Martin Gruenberg）在聲明中表示：「銀行業仍面臨通膨持續影響、市場利率波動和地緣政治不確定性帶來的重大下行風險。此外，某些貸款組合的惡化，特別是辦公室空間和其他類型的商業房地產貸款，需要監控。」
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